publié le 11/11/2020 à 21:28

Béatrice Denaes, née Bruno, a caché toute sa vie qu'elle se sentait fille puis femme. À ses proches, ses amis, même ses collègues de travail - elle a été journaliste à Radio France - elle n'en a jamais parlé. C'est à 50 ans, en se sentant "plus proche de la fin que du début", qu'elle a décidé de révéler qui elle était vraiment : une femme transgenre.

"Je n'avais pas envie de mourir garçon, de mourir homme. Je me suis dit : 'Il faut que j'avance.' Je ne pouvais plus continuer comme ça", a-t-elle déclaré sur RTL.

C'est alors, après s'être renseignée sur la transidentité, sur la dysphorie de genre, que Béatrice Denaes a enfin pris la décision d'en parler à sa famille, et notamment à sa femme. La première réaction de cette dernière a été de dire "tu m'as trahie" et "tu m'as menti". "Pour moi, ce n'était pas vraiment un mensonge. C'était un secret que je n'arrivais pas à sortir de moi", a expliqué Béatrice Denaes, auteure du livre Ce corps n'était pas le mien aux éditions First.

Aujourd'hui, Béatrice Denaes est toujours mariée avec Christine, ses enfants - une fille et un garçon - l'ont beaucoup soutenue dans son combat et dans sa transition. Elle a même le bonheur d'avoir deux petits-enfants.