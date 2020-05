publié le 28/05/2020 à 05:13

Les refuges et associations de protection animale ont fortement été impactées par la crise de coronavirus. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, 47 personnalités demandent le déblocage d'un fonds d'urgence pour sauver plus de 700 refuges et 3000 associations que compte le pays.

Parmi les personnalités signataires, Michel Drucker, Anny Duperey, Véronique Jannot ou encore Liane Foly et Arielle Dombasle. Tous militent pour que ces associations de protection animale, qui agissent en complément de le SPA, puissent bénéficier d'un plan d'urgence.

"Nous demandons une aide financière à la hauteur de leur mission, de leur travail et de leur rôle dans le société," écrivent-ils. Au même titre que les zoos, cirques et centres équestres à qui "le gouvernement a accordé une aide de 19 millions d'euros", est-il dénoncé dans la lettre.

Dans le contexte sanitaire actuel, les adoptions se font moindre, et de nombreux animaux continuent d'être maltraités et abandonnés. Ces plus de 3000 associations viennent en complément des refuges de la Confédération Nationale Défense de l'Animal ainsi que de la SPA,également saturés par la crise de coronavirus.

