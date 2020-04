et AFP

publié le 01/04/2020 à 16:14

Face au confinement, de nombreuses associations s'inquiètent face aux personnes les plus vulnérables, notamment les sans-abri. Pour pouvoir les aider, l'État a annoncé mardi 31 mars débloquer 15 millions d'euros afin de mettre en place un dispositif de chèques-services.

Ces derniers seront distribués à 60.000 sans-abris qui sont en difficulté, notamment pour s'approvisionner en ressources de première nécessité, depuis le début de l'épidémie. Ces chèques "permettront d'acheter de la nourriture ou des produits de première nécessité, de santé ou d'hygiène, dans plus de 220.000 points de vente", a expliqué Julien Denormandie dans une interview publiée dans le journal Ouest-France.

Cela représente une aide financière de sept euros par jour et par personne. Celle-ci sera gérée par les associations du secteur, comme la Fondation Abbé-Pierre, le Secours catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge et le Secours populaire. À ce jour "près d'un millier" de SDF sont atteints du Covid-19, a précisé le ministre, et tous sont pris en charge dans 40 centres d'hébergement médicalisés, partout en France.