Congé de paternité allongé : où en sont les autres pays européens ?

publié le 23/09/2020 à 16:03

Les papas auront bientôt un mois de congé pour s'occuper de leur nouveau-né. L'Élysée a annoncé mardi 22 septembre que le congé de paternité allait voir sa durée allongée : celle-ci passera de 14 à 28 jours et une partie sera rendue obligatoire à partir du 1er juillet 2021. Une mesure très attendue qui permet à la France de rattraper son retard par rapport à certains de ses voisins européens.

Emmanuel Macron devrait officialiser cette réforme ce mercredi 23 septembre lors d’un déplacement dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI) de Longjumeau en Essonne.

Selon l'entourage du secrétaire d'État chargé de l'Enfance et des Familles Adrien Taquet, la réforme devrait atteindre un coût évalué à 250 millions d'euros, et le double à partir de 2022. Les entreprises ne se conformant pas à la nouvelle règle pourraient écoper d'une amende de 7.500 euros.

Les pays du Nord, leaders du congé paternité

Avec cette réforme, la France rejoindrait le podium des cinq fantastiques du congé de paternité en Europe : l'Espagne, la Suède, la Finlande, la Norvège et le Portugal. Chez nos voisins espagnols le congé de paternité de trois mois s'apprête à être étiré pour atteindre quatre mois indemnisés à 100%. C'est un peu le même principe en Norvège où les citoyens appellent ce congé d'un peu moins de quatre mois "le quota paternel" : indemnisation à 100% et pas de perte de salaire.

Globalement, les pays du Nord de l'Europe sont très généreux en matière de congés de naissance. La Finlande accordera bientôt six mois et demi de congé paternité. En Suède, les parents se partagent un an et quatre mois de congés indemnisés. Enfin, au Portugal, comptez un mois de congé de paternité dont une partie obligatoire, comme ce que la France s'apprête à mettre en place.