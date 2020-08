Bretagne : privée de son congé maternité car elle a repris le travail plus tôt

publié le 28/08/2020 à 15:47

Deux mois après son accouchement, Isabelle, qui tient un restaurant ouvrier avec son mari, ne comprend toujours pas pourquoi la Caisse primaire d’Assurance maladie refuse de prendre en charge son congé maternité.



Elle avait elle-même réduit ce congé, à 4 semaines au lieu de 8, pour rouvrir le restaurant le 20 juillet et faire face ainsi aux charges de l’entreprise. "J'ai demandé, du coup, de ne me payer que les 4 semaines que j’avais prises et ils ont refusé parce que ce sont huit semaines obligatoires et qu'il n’y a pas le choix", décrit Isabelle.

La restauratrice trouve cette situation totalement ahurissante, "Si on ne veut prendre que 4 semaines, ça leur évite de payer huit semaines, en plus. C'est inadmissible ! Les gens qui veulent travailler sont pénalisés, c’est pas normal qu’on soit pénalisés comme ça".

Pour la CPAM d'Ille-et-Vilaine, il s’agit là du strict respect d'un texte voté par le législateur. "Je comprends que ça soit déstabilisant mais ce n’est pas nouveau, le droit protège les personnes et la caisse lui a fait savoir immédiatement que la réglementation prévoyait un temps minimal pour la protection de la mère et de l'enfant d’ailleurs. Cela fait partie des conditions pour bénéficier d’une indemnisation", explique la directrice, Claudine Quéric.

Au vu de la situation particulière liée à la crise sanitaire, la CPAM se dit tout de même prête à trouver une solution.