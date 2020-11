Confinement : un passe-droit pour les restaurants de Rungis ?

publié le 20/11/2020 à 13:15

Nous sommes en l'an 2020 et dans toute la Gaule les tavernes sont fermées. Toutes ? Non ! En région parisienne, une poignée de gargotes résistent encore et toujours au confinement. Ce sont… les restaurants de Rungis.

Le plus grand marché d'Europe a obtenu une dérogation, ce qui provoque quelques crispations dans les 200.000 établissements qui, eux, doivent rester fermés. Ils dénoncent un passe-droit.

"Il n'y a pas de passe-droit. C'est normal, qu'à un moment donné, les 12.000 salariés de Rungis aient besoin de casser la croûte. Le restaurant à Rungis, c'est la cantine des grossistes. C'était mon devoir de leur permettre de se restaurer. J'ai même mes gars qui regardent qu'il n'y ait pas de personnes extérieures à Rungis et que les mesures barrières soient bien respectées. On ne fait pas n'importe quoi", a répondu Stéphane Layani, président de Rungis, au micro de RTL.