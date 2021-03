et Cassandre Jeannin

publié le 30/03/2021 à 18:35

Alain Griset, ministre délégué en charge des Petites et Moyennes Entreprises, annonce des aides pour payer les stocks des commerçants. Cela concernera notamment les magasins de sport, de vêtements, de chaussures ainsi que la maroquinerie. Ces entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité en novembre se verront verser "80%" de ce qu'elles ont perçu en novembre, "en plus des aides habituelles".

"On a constaté qu'il y avait des surstocks", relève Alain Griset, en particulier dans les quatre secteurs cités plus tôt, "qui relèvent de la saisonnalité". C'est pourquoi le ministre délégué a fait le choix de ce nouveau dispositif "simple, compréhensible et facile d'accès".

"Ceux qui, au mois de novembre, ont touché le fonds de solidarité, on va leur donner 80% de ce qu'ils ont touché au mois de novembre en plus des aides habituelles", résume-t-il. Cette nouvelle aide, visant à être simple et rapide, devrait voir le jour à partir d'"avril, début mai".