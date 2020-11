publié le 24/11/2020 à 08:33

Ce mardi 24 novembre, la France se dirige probablement vers un confinement allégé, c'est en tout cas ce que devrait annoncer le président Emmanuel Macron ce soir. L'écrivain Sylvain Tesson, auteur de L’énergie vagabonde, où il raconte ses voyages, reste tout de même perplexe face à toutes ces mesures.

"Je vois qu'il y a une menace et qu'il y a une réponse", constate l'écrivain, invité sur RTL. "Il me semble que parfois la menace est inférieure à la réponse, ou que la réponse est proportionnellement plus sévère que n'est dangereuse la menace", poursuit-il.

"Nous sommes congelés, nous sommes mis en état d'hibernation, nous sommes anesthésiés, comme si une espèce de cocktail lithique s'était immiscé dans nos organismes et tout ça pour que nous ne toussions point", déplore Sylvain Tesson. "J'ai l'impression qu'il y a une léthalité qui est faible, qu'il y a une menace terriblement constrictive et c'est là où je vois une disproportion".