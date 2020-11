publié le 05/11/2020 à 18:57

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation est critique. Au point que, mi-octobre, les hôpitaux ont commencé à transférer des patients Covid vers d'autres régions, pour éviter la saturation des services de réanimation, où le taux de mortalité est élevé. Ce dont le professeur Jean-Christophe Richard, chef du service de médecine intensive et de réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, est venu témoigner au micro de RTL Soir.

"Ce taux de mortalité est inédit dans ma carrière", a-t-il assuré, expliquant qu'il voyait 4 à 5 patients décéder sur dix hospitalisés en réanimation. Alors quand il constate que des gens continuent à ne pas respecter le confinement, ça le choque. "Ça me révolte. On sait que le confinement est efficace, qu'il va protéger les plus fragiles mais pas que. Éviter que les malades ne se retrouvent dans des situations de détresse à l'hôpital, en situation de souffrance, que des malades meurent…".

Pour le professeur Richard, "ne pas s'astreindre collectivement à respecter des règles dont on sait qu'elles sont efficaces (…) c'est complètement irresponsable, antisocial et ça veut bien dire quelque chose de l'état de notre société actuelle. On est très individualiste… Ce qui nous importe, c'est notre confort. Et pas le fait d'avoir un impact sur la vie des autres".