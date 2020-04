Confinement : comment savoir quels bureaux de poste sont ouverts ?

publié le 23/04/2020 à 07:43

En ce mercredi 22 avril, la France vit sa sixième semaine de confinement en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19. Dans ce contexte, la Poste, service essentiel à la Nation, poursuit ses activités. L’organisme se concentre en revanche sur ses "missions essentielles" et donc un certain nombre de bureaux de poste sont fermés.

L'entreprise publique met à disposition, en ligne, une liste des bureaux ouverts et de leurs horaires, mais également de ses agences communales et de ses points relais. Cette liste, qui évolue d'une semaine à l'autre, est consultable en cliquant ici. Dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas se déplacer, en privilégiant les affranchissements en ligne et les livraisons dans les boîtes aux lettres.

Les services essentiels assurés par la Poste dans les bureaux ouverts sont les suivants: le dépôt et retrait d'espèces sur automates (et au guichet, pour les retraits), les dépôts de chèque sur automates et urnes et la remise de fonds commandés par la DGFIP. Les autres services, notamment le retrait des Lettres Recommandées, Colis et Chronopost en instance ou les affranchissements ne seront disponibles que si cela est possible. Des efforts vont être poursuivis afin que soient ouverts d’ici la fin du mois d’avril 5.000 bureaux de poste.