Comment l'État veut recouvrer les pensions alimentaires impayées

publié le 19/09/2019 à 07:52

C'était une promesse d'Emmanuel Macron après le Grand Débat. Ce jeudi 19 septembre est présentée une réforme pour éviter les pensions alimentaires impayées plus efficace que ce qui existait jusqu'alors. À ce jour, 30% des familles percevant une pension alimentaire ne la perçoivent pas totalement, voire pas du tout. Bientôt, lors d'un divorce ou lors du premier signalement, la CAF pourra prélever automatiquement l'argent chez le mauvais payeur jusqu'à la majorité de l'enfant.

Concrètement, au moment de la séparation, quand le juge actera un montant de pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants, la mère ou le père pourra demander à ne plus être en contact avec son ex-conjoint.

Ce sera alors le service de recouvrement de la CAF qui fera l'intermédiaire. L'ex-conjoint qui verse une pension fera un virement à l'administration. Et l'administration à son tour paiera le parent bénéficiaire. Plus de contact, plus de tension sur l'argent et donc moins de risques de non paiement.

Des paiements automatiques

Ensuite, si ce choix de l'administration n'a pas été fait au départ. À la moindre alerte, dès l'arrêt des paiements, les CAF pourront plus facilement reprendre la main, et la garder. Les paiements se feront automatiquement par l'administration alors qu'aujourd'hui, un ex-partenaire peut arrêter une fois, puis reprendre puis finir par oublier de payer et il faut à chaque fois ouvrir une nouvelle procédure de recouvrement. Le temps de tenter une conciliation, puis de prélever l'argent de force via l'employeur par exemple, cela peut prendre des mois.



Les moyens vont être augmentés. 450 agents en plus et 40 millions d'euros de budget supplémentaires sont prévus dès l'an prochain pour un objectif de 100.000 bénéficiaires des nouveaux services d'ici deux ans.

Un service mal connu

Aujourd'hui, déjà, des services de la CAF entièrement dédiés aux pensions alimentaires non versées existent. Pour y avoir accès, il faut d'abord avoir eu officiellement droit à une pension alimentaire et en garder la preuve.

Une fois enregistrées, les familles victimes de pensions non payées recevront une aide de la CAF afin que la caisse entre en contact avec le conjoint afin qu'il paye. L'argent est ensuite transféré au plus vite sur le compte de l'ex-conjointe. Mais le service est encore mal connu des familles. Seuls 10% des parents en difficulté se font aider.