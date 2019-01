Familles monoparentales : est-ce devenu une norme ?

publié le 09/01/2019 à 07:00



Séparation (75 % des cas), abandon, veuvage : trois millions d’enfants sont aujourd'hui élevés soit par leur père, soit par leur mère (85 %). Restant fragilisées par un risque plus fort d'isolement et de difficultés professionnelles et financières, les familles monoparentales sont 2,5 fois plus nombreuses qu’il y a quarante ans. Elles s'inscrivent dans un évolution des mœurs et ont redessiné les contours de la famille traditionnelle. Induisent-elles que l'autre parent est totalement absent de la vie des enfants ? Sont-elles des familles comme les autres ?

Invités

- Valérie Roumanoff, hypnothérapeute, auteur de Parent solo - Avec (ou sans) l'aide de l'autre parent, élever ses enfants avec zen et bienveillance (Editions Eyrolles)

- Marie Guerrier, journaliste à RTL au service économie, spécialisée Education et Famille

- Pascal Anger, thérapeute et médiateur familial

- Anthony Amouyal, créateur de l'application COOT, qui aide à organiser le quotidien des parents séparés

