publié le 31/05/2018 à 18:23

Pour cette quatorzième édition des trophées du marketing, co-organisé par e-marketing.fr et Marketing Magazine, c’est Béatrice Roux, directrice en charge de cette question chez Burger King, qui a emporté le trophée récompensant l’initiative la plus performante et créative. La chaîne de fast-food est de retour sur le territoire français après un premier échec. "Ce qui nous a séduit, c’est son parcours. C’est une femme passée par Canal+ et l’Équipe, puis qui a intégré Burger King. Elle mène tambour battant l’arrivée de l’enseigne."



La marque s’est faite repérer avec des initiatives originales pour faire parler d’elle, telles que le dentifrice saveur Whopper, burger emblématique de Burger King, ou encore le Burger mystère, commander un burger sans savoir ce qu’on aura.

Ces campagnes sont menées par un duo annonceur et agence avec toujours l’objectif de performance. "C’est beaucoup plus vaste que la communication : le marketing couvre tous les pans de l’économie", explique la rédactrice en chef de Marketing Magazine, Eloïse Cohen.