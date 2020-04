publié le 09/04/2020 à 18:25

Le confinement permet malgré tout de beaux moments entre voisins. Comme le rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes, des résidents d'un immeuble de la Croix-Rousse ont organisé un anniversaire surprise pour les 100 ans de leur voisin.

Confinement oblige, la fête s'est déroulée sur les balcons de chacun et chacune le 7 avril 2020. "On avait prévu une petite fête pour l'occasion dans la résidence. Mais avec le confinement, il a fallu faire autrement. Alors, on a glissé un petit mot dans les boîtes aux lettres de la résidence, en soumettant cette idée de se retrouver à nos balcons pour souhaiter l'anniversaire de notre centenaire", explique Christian Sauleau, l'un des voisins de Jean Golé le roi de la fête, à France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Tout le monde a pu chanter, applaudir et rire depuis les 8 étages de l'immeuble, pour le plus grand bonheur de Jean Golé. Son épouse était aussi dans la confidence et la fête fut un succès. "Il y a un voisin qui a sorti la trompette, un autre quelque chose qui ressemblait à une cithare et qui faisait 'gling-gling'. En tous les cas, la bande-son sur la vidéo, c'est du direct", décrit Christian.