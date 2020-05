Confinement : 4% des couples envisagent la rupture, selon une étude

publié le 05/05/2020 à 22:29

Les couples vont-ils survivre au confinement ? C'est la question que se posent de nombreux Français depuis le début du confinement, mi-mars. En effet, les couples sont soumis à rude épreuve, parfois confinés dans des petits espaces, au chômage partiel pour certains.

L'institut français d'opinion publique (Ifop) s'est intéressé à la question. Dans une étude pour charles.co, rendue publique ce mardi 5 mai et révélée par nos confrères du Parisien, on apprend que le confinement se passe plutôt bien pour la majeure partie des couples. En effet, c'est ce que disent 60% des couples interrogés. Un tiers d'entre eux affirment même qu'il se sont rapprochés.

Mais il y a de l'eau dans le gaz pour d'autres. Ainsi, un couple sur dix envisage de "prendre leurs distances" une fois le confinement terminé et 4% parlent même d'une rupture. Une tendance que l'on remarque "plutôt chez les jeunes couples, sans doute les plus fragiles, assure au Parisien François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualité à l’Ifop, qui ajoute que pour eux, "le confinement a été un poison et non un ciment".

On peut noter deux autres chiffres intéressants : seuls 12% des couples interrogés se disent prêts à revivre une telle période et un quart ont trouvé le moyen de rejoindre, ou se faire rejoindre, par leur partenaire depuis la mi-mars. "On note surtout, dans l’étude, un gros besoin d’affection et de tendresse chez les gens", explique enfin François Kraus.