Comment vivre avec une perte brutale de la vue ?

Atteint d'une maladie génétique, Julien Seychéron est devenu, en trois mois, presque aveugle. S'il ne sera "jamais dans le noir complet", il ne lui reste à présent qu'une "vision périphérique". "On perd les lettres, les couleurs", décrit-il au micro de RTL.

Dans son nouvel ouvrage Vous ne verrez plus - Devenir malvoyant à 30 ans, et guérir, il revient sur sa vie depuis la cécité. Atteint de la maladie de Leber, Julien Seychéron a su trois mois avant ce qui l'attendait. C'est alors entamé une "course contre la montre", au cours de laquelle il a cherché à retenir le visage de "(sa) compagne, (son) frère, (ses) amis", ou encore quelques-uns de ces lieux préférés.

Arrive ensuite "la claque", le "chaos total". "On ne peut plus aller à la banque, voir les feux rouges", raconte Julien Seychéron, qui parle de "réapprendre" les gestes du quotidien avec cette nouvelle situation. Il continue à faire des sports qui ne mettent ni lui ni les autres en danger, comme le ski nautique, et continue à travailler. Il s'est également rendu dans un centre de rééducation, ce qui lui a permis d'apprendre à taper sur un ordinateur sans voir le clavier ou encore "compter les pièces en comptant les rainures".

Avec la recherche, Julien Seychéron a pu recevoir une injection qui permet progressivement une amélioration de la situation. "On récupère petit à petit, on retrouve des couleurs, des lettres", explique-t-il, décrivant des "petites victoires". Pour continuer les progrès, il insiste sur l'importance des dons au téléthon.