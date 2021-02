Comment un animal peut-il changer notre vie ?

publié le 18/11/2020 à 05:55

La moitié des Français vivent avec des animaux. Les côtoyer nous apportent bien-être, tendresse, amusement et réconfort. Mais ils peuvent également nous apporter bien plus qu’on ne l’imagine… Un animal peut-il changer notre vie ? "On est fait pour s'entendre" a recueilli les témoignages et explications de ceux pour qui les animaux sont devenus indispensables.

Avoir un animal, c'est avant tout créer une nouvelle relation, une nouvelle complicité avec lui. "On a une véritable interaction avec eux" témoigne Emilie Devienne, coache et auteure. "On n'est pas là pour les exploiter, mais pour les respecter ; c'est ce respect mutuel qui crée un lien particulier" poursuit-elle. Plus que de la tendresse ou une présence, c'est une bonne humeur quotidienne qu'ils propagent. "On sait qu'ils nous font du bien, ils ne font jamais la tête, ne nous trahissent pas, et sont toujours heureux de nous voir" témoigne Anaïs, auditrice RTL.

Ce lien est parfois tel qu'il nous marque à jamais, au point même de ne pas retrouver cette affinité si particulière chez les autres animaux qu'on possède. "Ils donnent un sens à nos vies, et en retour, en les adoptant, on donne un sens à leurs parcours", explique Claude Bétéa, vétérinaire spécialiste en comportement animal. Et quand vient malheureusement et inéluctablement l'heure des adieux, certaines personnes se retrouvent plus affectées par la perte de leur chien ou de leur chat, que par celle d'un être humain. "C'est un deuil pathologique totalement normal, quand on est très proche d'un animal et qu'il disparait, il y a un manque profond qui s'installe" continue le spécialiste.

Aujourd'hui, nombreux sont ceux pour qui les animaux ont changé leurs vies. Impossible de vivre sans eux. Et en cette période de confinement, les liens se resserrent indéniablement. "Il est prouvé scientifiquement que les liens sont réciproques", raconte Claude Bétéa. Et de terminer "les hormones de l'attachement augmentent des deux côtés à chaque fois que les regards se croisent". À coup sûr, un membre à part entière de la famille.

