Comment sortir de l’illettrisme ?

Trop souvent invisible, l'illettrisme est pourtant une réalité. En France, 2,5 millions de personnes se trouvent en situation d'illettrisme, soit 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée sur le territoire français.

À ne pas confondre avec l'analphabétisme (la situation d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire), l'illettrisme est la situation d'une personne qui, ayant appris à lire et à écrire, en a complètement perdu la pratique.

Après avoir caché son illettrisme à ses collègues de travail et même ses amis pendant des années, notre invitée, Aline Le Guluche, a rompu le silence et s'est lancée dans une formation afin de réapprendre à lire et à écrire.



- Aline Le Guluche, auteur de '' J'ai appris à lire à 50 ans '' chez Prisma éditions.

- .Hervé Fernandez, directeur de l'agence nationale de lutte contre l’illettrisme.