Comment mieux vivre en ville en alliant son besoin de nature

publié le 16/07/2020 à 06:35

À quoi ressemblera le "monde d'après" ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais beaucoup de Français rêvent de changement, de vivre une vie plus responsable, plus respectueuse de l'environnement, plus enrichissante.

Le confinement a été un révélateur pour beaucoup de citoyens. Notamment dans les villes. Le fait d'être enfermé sans jardin, sans nature, privé de liberté... Toutes leurs certitudes ont vacillé…

Depuis la crise du Covid-19, plus de 50% des Franciliens souhaitent s'installer en dehors de l'Île-de-France... Mais dans toutes les grandes villes, au lieu de partir, ne serait-il pas possible de se réapproprier sa ville, pour la rendre plus respirable, plus humaine ?

Dans ce dixième épisode de Tilt, Ophélie raconte comment elle a trouvé son équilibre : elle vit en ville mais travaille à la rendre plus verte. Ophélie conjugue son ancien métier de communicante, avec sa formation en agriculture.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Tilt, une série de 10 épisodes exceptionnels à retrouver un jeudi sur deux. Tilt est un podcast d’histoires vraies sur des modes de vies, plus responsables plus en accord avec l’environnement, plus épanouissants. Un podcast RTL.