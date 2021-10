Pourquoi les chevaux ont-ils été domestiqués par l'homme ?

C'est une énigme vieille de plusieurs milliers d'années qui a été résolue par une équipe de 162 chercheurs. À quel moment et par qui les chevaux, où Equus caballus de leur petit nom latin, ont-ils été domestiqués ?

"C'est curieux d'ailleurs, car c'est un animal qui a été près de nous, quasiment au quotidien, jusqu'au début du XXe siècle, et pourtant on ignorait toujours d'où il venait !", remarque Ludovic Orlando, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse, interrogé par Les Échos.

Selon le scientifique, la domestication des chevaux par l'homme remonte à "2.000 à 2.200 avant notre ère dans le nord du Caucase, le sud-ouest des steppes de Russie". Pour arriver à ce résultat, l'étude, publiée dans la revue Nature, s'appuie sur le séquençage du génome de 273 fossiles de chevaux ayant vécu "entre 50.000 et 200 ans avant notre ère, il s'agit de la plus grosse étude de ce type en dehors des humains" explique Ludovic Orlando.

Domestication express

Les génomes ont ensuite été comparés avec ceux des chevaux modernes, ce qui a permis de découvrir que la domestication de ces animaux s'est faite dans un laps de temps très court. Aux alentours de 2.200 ans avant J.C., la diversité génétique des chevaux se contracte brusquement. "Le profil génétique de ce cheval domestiqué s'est répandu comme une trainée de poudre, jusqu'à supplanter toutes les formes de chevaux sauvages qui existaient sur Terre, par exemple en Espagne, en France ou en Anatolie. Elles se sont éteintes", détaille le chercheur.

Cette contraction a rendu service à l'espèce humaine en lui permettant de se déplacer plus rapidement en chevauchant des bêtes dociles, facilitant donc le commerce et les échanges. La domestication de l'Equus caballus est donc un tournant dans l'histoire de l'humanité.