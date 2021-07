VIDÉO - Fête nationale française : des chevaux chutent pendant le défilé

Pendant plus de deux heures le défilé du 14 juillet a eu lieu sur les Champs-Élysées, à Paris. Si l'évènement s'est déroulé sans encombre dans sa globalité, des chutes de chevaux sont venues perturber le défilé du régiment de cavalerie de la garde républicaine.

En effet, un cavalier a été désarçonné, ce qui a eu pour conséquences de faire tomber deux équidés de la garde républicaine et de désorganiser le rang. Sur les images, relayées sur Twitter par nos confrères de CNEWS, on peut voir les deux chevaux et leurs cavaliers tombés au sol avant de se relever très rapidement et de quitter le rang.



Après avoir été exceptionnellement annulé l'année dernière en raison de l'épidémie de coronavirus, le défilé du 14 juillet a fait son grand retour cette année. 4.400 militaires à pied, 73 avions, des hélicoptères, 221 véhicules, 200 chevaux de la Garde Républicaine sont mobilisés pour cette Fête nationale française.