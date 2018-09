publié le 18/09/2018 à 09:03

C'est un article du Parisien qui a attiré mon attention ce matin : de plus en plus de directeurs des ressources humaines utilisent les escape games, des jeux où les gens sont enfermés dans une pièce et doivent trouver la solution pour s'échapper le plus vite possible, pour savoir s'ils valent le coup qu'on les embauche.



On vit une époque formidable n'est-ce pas ? Où pour décrocher un boulot, c'est souvent plus compliqué que de traverser la rue, n'en déplaise à notre Président.

Imaginez-vous, vous faire enfermer dès potron-minet, dans une pièce aux allures d'un bureau de la Maison blanche avec quatre autres candidats envoyés par Pôle emploi. Votre mission, si vous l'acceptez : vous échapper en moins d'une heure de la pièce en décryptant le plus vite possible les indices qu'il faudra débusquer.



Vous êtes stressé ? C'est normal ! Surtout que de l'autre côté de la vitre, il y a votre futur patron qui vous observe. En fait, c'est pas un escape game, c'est Koh Lanta, il n'y a qu'un seul chômeur qui va s'en sortir ! Les autres vont rester sur le carreau.

Les aptitudes mises en avant par l'escape game

D'après les conseillers de Pôle emploi, c'est censé mettre en exergue notre "savoir-être" et notre personnalité. Notre capacité à prendre le leadership, tout en maintenant la cohésion du groupe ! Fichtre ! "Qu’en termes charmants ces choses-là sont dites !"



Je sais pas vous, mais moi, je trouve que pour décrocher un emploi de serveur dans un restaurant à Roubaix, puisque c'est de cela qu'il s'agissait en l'occurrence, on pourrait juste prendre le temps de faire un truc qui peut sembler has been mais auquel je reste furieusement attachée : se parler. Pour se connaître et comprendre les motivations de ses futurs employés.



Non, non au lieu de ça, on organise des trucs bien sadiques, bien anxiogènes. Puis ça tombe bien, il y a près de 1.400 salles d'escape games en France, de quoi faire bien flipper les demandeurs d'emplois. On marche sur la tête et c'est hélas, comme ça.