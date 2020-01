Comment le design des logos peut avoir un impact sur l'environnement

publié le 15/01/2020 à 06:20

Imagine

z le grand M jaune que l'on connait tous, dépourvu de son encre, du moins en partie. Si à la place de ce remplissage tout jaune, s'il n'y avait que des contours et du vide au milieu, cela représenterait une réduction de 35% d'encre. Multipliez cela au nombre d'impressions (des milliards par an) et obtenez une économie folle.

Sylvain Boyer, directeur artistique à Paris, travail sur le sujet et a fait le calcul. Il s'est amusé à redessiner les logos de plusieurs grandes marques comme la célèbre pomme par exemple. Si vous mettez une petite tache blanche au milieu vous économisez 22% d'encre.

Mais si le directeur artistique s'est essayé à ces logos, les marques auxquels ils appartiennent n'ont pas prévu de passer à la réduction d'encre. En pleine conscience écologique, des réflexions émergent de la part des agences de graphisme. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer à leurs clients l'écoconception.

Des logos plus sobres mais toujours design et cela peut aussi être bénéfique niveau image : montrer que l'on préserve l'environnement. L'encre contient des substances toxiques et émet des composés volatiles qui se retrouvent dans les nappes phréatiques. Et en plus de l'écologie, la réduction d'encre a un autre atout, l'économie.

Tous concernés

Il n'y a pas que les entreprises qui devraient réduire leur consommation d'encre, nous aussi. Et cette réduction est accessible à tous, puisqu'il existe maintenant des polices de caractère eco friendly comme Ecofont par exemple. Des étudiants de l'école internationale du papier à Grenoble ont réaliser un travail de recherche : trouver quelle police de caractère est la plus économe, tout en prenant en compte le confort de lecture.

Des centaines de personnes ont participé au test et le moins que l'on puisse dire c'est que les résultats n'ont pas vraiment convaincus. Les polices les plus économes seraient difficiles à lire. alors ils ont décidé de poursuivre leurs recherches sur les polices les plus courantes résultats les plus économes sont : Times en taille 11, Arial en 10 ou encore Calibri en 11 également.

Si l'impression d'économie peut nous sembler un peu irréelle, il faut savoir qu'une taille de caractère un peu plus grosse peut coûter jusqu’à deux euros de plus les 70 feuilles. Et pour aller jusqu'au bout de l'économie, sachez qu'imprimer en gris ou en mode brouillon plutôt qu'en noir ne change rien à la lecture et permet d'économiser 50% d'encre.