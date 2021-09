Comment deux startups de la Tech française ont levé plus d'un milliard d'euros ?

En économie, on ne croit pas trop aux miracles, mais, on croit en Mirakl ! La "Startup Nation" d'Emmanuel Macron est définitivement consacrée. En 2017, on comptait trois "Licornes" - des entreprises qui valent plus d'un milliard de dollars - elles sont 18 aujourd'hui.

Et elles créent des emplois : 163.000 personnes dans le pays à ce jour. Pour un emploi dans une entreprise technologique, cinq emplois indirects sont crées. C'est mieux que l'industrie.

Mirakl est une entreprise de logiciel qui fournit clé en main une plateforme de e-commerce à des grandes entreprises de la distribution. C'est ce qu'on appelle les "marketplace". Leur activité a explosé pendant le confinement avec le e-commerce et le "clic & collect". Mirakl a pour client les hôtels ACCOR, Leroy Merlin, Darty, ou encore Carrefour. Elle offre à ses entreprises les moyens de résister à Amazon ou Alibaba et compte 80.000 entreprises clientes.

De son côté, Sorare collectionne les vignettes de joueurs de foot. C'est l'album Panini du futur qui utilise la technologie NFT. Les vignettes prennent de la valeur en fonction des performances du joueur de football. Le record, c'est une image de Cristiano Ronaldo qui a été échangée pour 300.000 dollars.



Estimées à leur juste valeur ?

Ce sont de jeunes entreprises qui valent plus cher qu'Air France, BIC, Europcar ou Trigano.

L'heure de vérité maintenant arrivera quand ces entreprises chercheront à s'introduire en bourse. Si elles sont surcotées, leur valeur descendra très vite.

En dix ans (donc un peu avant Emmanuel Macron), la France est passée de la 22ème place mondiale à la 11ème dans le classement des pays les plus innovants établi par l'ONU. La France redevient un pays d'innovation. Pendant longtemps, elle a été en pointe pour fabriquer la carte à puce, le Concorde ou le TGV. Elle retrouve une place qu'elle avait abandonné pendant 30 ans.