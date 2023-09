Examen du code de la route : ce qui change à partir de ce mardi

Un nouveau Code de la route sera mis en place dès mardi 12 septembre. Le fond ne va pas changer, seulement la forme, avec des questions reformulées. Par exemple, le mot "anneau" est un terme utilisé dans les questions, sans que l'on sache à quoi il fait référence.

"Je me souviens de questions où on parle d'un 'anneau' alors qu'en fait c'est un rond-point [...] C'est vraiment un objectif de clarté, on a travaillé avec un professionnel de la simplification du langage", a expliqué Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Un effort sera apporté sur le vocabulaire, mais aussi sur les situations. Pour la première fois, les images de synthèse sont remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones. Avec ces nouvelles questions, le candidat devra parfois se mettre dans la peau d'un usager : moto, trottinette électrique, vélo, piéton…

L'idée est de dépoussiérer les 1.037 questions du Code de la route, même si la voix monocorde qui interroge les candidats, elle, ne change pas.

