Cluster17 : "La fiabilité de ces sondages parait insatisfaisante", estime sur RTL la commission des sondages

Le premier tour de l'élection présidentielle se tient dans près de deux mois et les sondages pour déterminer qui seront les deux gagnants affluent tous les jours. De nombreux instituts sont chargés de sonder les Français à cet effet, tels que BVA ou encore Ipsos. Récemment un nouvel acteur dans ce domaine a fait parler de lui pour ces méthodes peu communes, la start-up Cluster17.

"La plupart des instituts ont recours à des panels, ils vont demander à des gens de s'enregistrer sur ces panels et ils vont les solliciter de temps en temps pour répondre à des enquêtes d'opinion", décrit Stéphane Hoynck, secrétaire général de la commission des sondages, invité sur RTL. "On a aujourd'hui un institut, nouveau sur la place, qui complètement supprimer cette étape. C'est la même méthodologie mais avec beaucoup moins de contrôle, c'est ça qui nous inquiète".

L'institut Cluster17 "a acheté sur Internet, pour quelques centaines d'euros, des millions d'adresses e-mail", explique Stéphane Hoynck. "Est-ce que ces adresses correspondent à des personnes véritables ? S'il y a des personnes derrière ces adresses, est-ce que ce sont des Français ? On n'en sait rien et Cluster17 ne le sait pas non plus", assure-t-il. "Le fait de ne passer par un panel, on estime que c'est quelque chose de plutôt insatisfaisant, (…) la fiabilité de ces sondages nous parait insatisfaisante".