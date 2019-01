publié le 22/01/2019 à 00:04

Les nappes phréatiques ne sont pas épargnées par le changement climatique. Leur alimentation risquerait même de poser des problèmes aux "générations futures", selon une étude publiée lundi, qui parle d'une "bombe à retardement".



En effet, deux milliards de personnes sont dépendantes de ces réserves d'eaux naturelles situées sous terre, et principales sources d'eau potable de la planète.

Se "rechargeant" grâce aux précipitations et trouvant un juste équilibre en se déversant dans les lacs, les rivières ou les océans, ces ressources naturelles sont de plus en plus sollicitées par l'explosion démographique mondiale et la production agricole, avertit cette étude publiée dans la revue Nature.

"Les eaux souterraines, on ne les voit pas et on n'y pense pas. Mais cette immense ressource cachée soutient la production alimentaire mondiale", explique Mark Cuthbert, de l'Université de Cardiff.

Le réchauffement climatique en cause

D'autres facteurs, météorologiques cette fois, pourraient aggraver ce phénomène. Les sécheresses et les pluies violentes, liées au réchauffement climatique, pourraient ainsi avoir un impact à long terme sur le réapprovisionnement des nappes.



Le chercheur estime dès lors que d'ici 100 ans, seule la moitié des réserves d'eaux souterraines pourrait se recharger totalement ou se rééquilibrer. Ce qui pourrait provoquer des pénuries dans les lieux les plus secs.



"Certaines parties des nappes phréatiques sous le Sahara réagissent aujourd'hui au changement climatique d'il y a 10.000 ans, quand la région était beaucoup plus humide", explique-t-il.



Selon Mark Cuthbert, les réserves souterraines des zones arides mettent en effet plus longtemps, parfois des millénaires, à réagir aux changements climatiques que celles des zones plus humides.