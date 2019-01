publié le 18/01/2019 à 05:02

De l'altitude et de la neige, c'est la recette miracle qu'ont trouvé les chercheurs suisses pour produire d'avantage d'électricité solaire en plein hiver. Car l'équation n'est pas évidente à résoudre : c'est l'hiver qu'on a le plus besoin d'énergie mais c'est aussi l'hiver que les panneaux solaires sont les moins productifs. La durée d'ensoleillement est moins longue, le soleil est moins haut dans le ciel et à basse altitude, le brouillard et les nuages sont des obstacles aux rayons du soleil.



L'idée a donc été d'étudier la production d'énergie solaire en altitude, et les premiers résultats sont encourageants (et plus on est haut, meilleurs ils sont). À 2.000 ou 2.500 mètres d'altitude, on a plus de chance d'être au-dessus des nuages : l'ensoleillement est donc meilleur. De plus, la neige reflète les rayons du soleil. Et avec des panneaux solaires bien positionnés verticalement, face aux rayons du soleil, on arrive à accroître la production d'énergie de 20%.

Des expérimentations sont en cours actuellement à Davos. Cette énergie solaire d'altitude pourrait aider la Suisse, à l'horizon 2050, à se passer du nucléaire, qui représente aujourd'hui 36% de sa production annuelle. Les chercheurs suisses ont même calculé qu'il faudrait installer 45 km² de panneaux solaires pour remplacer la moitié des centrales nucléaires du pays.