RER dans 10 villes françaises : "Tout projet ferroviaire n'est pas nécessairement bon", selon Jean-Marc Jancovici

Le gouvernement prévoit un gros investissement dans le transport ferroviaire : 100 milliards d'euros. C'est 100 milliards d'euros sur 15 ans. Pour donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires annuel du transport ferroviaire en France représente environ 30 milliards d'euros par an.

Donc cet investissement représente a peu près 20% du chiffre d'affaires, c'est très conséquent mais pas complètement délirant. On ne parle pas de sommes qui sont totalement astronomiques au regard de la taille du secteur. Ce qu'il est prévu d'en faire, c'est pour beaucoup les transports du quotidien.

On veut augmenter la part des transports ferrés qui sont disponibles dans un certain nombre de grandes villes. Il y a également des projets un peu significatifs qui pourraient être aidés un peu plus. Une partie de cet argent servira également à augmenter l'effort de modernisation et de maintien à niveau du réseau ferré.



Une mesure écolo ?

Plus de trains, c'est malheureusement pas nécessairement moins de voitures. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1990, le transport ferré de passagers a augmenté de 30%. Sauf que, dans le même temps, le trafic en voiture a aussi augmenté de 30%. Et en fait, quand on fait une nouvelle infrastructure ferrée, il peut se passer deux choses. Il peut y avoir ce qu'on appelle du report modal, c'est à dire que les gens qui avant utilisaient leur voiture vont se mettre à utiliser le train.

Et il peut y avoir ce qu'on appelle de l'induction, c'est à dire que des gens qui ne se déplaçaient pas, qui se déplaçaient à pied ou qui prenaient déjà les transports en commun, vont prendre cette nouvelle infrastructure ferrée et alors, on n'a rien gagné. Par ailleurs, il y a un autre effet qui peut avoir lieu quand on rajoute une ligne de chemin de fer, en particulier pour la desserte en banlieue dans les villes, c'est qu'on va induire de l'étalement urbain.

Cette urbanisation aux abords des gares engendre aussi du trafic automobile. Là où on a un effet qui est absolument avéré, c'est quand on crée un TGV pour tuer l'avion. Les TGV Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Strasbourg, on fait baisser de manière très significative le transport aérien. Il faut considérer que tout projet ferroviaire n'est pas nécessairement bon ou juste parce que c'est du chemin de fer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info