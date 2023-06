Climat : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi les médias "ne traitent qu'une petite partie du sujet"

Il y a quelques semaines, une revue scientifique a regardé sur les années qui viennent de s'écouler, quelles étaient les informations qui avaient été fournies par la littérature scientifique, et qu'est-ce que les médias, eux, avaient relayé au sein de ces informations. Ils ont remarqué que les deux catégories d'informations qui intéressent le plus les médias grand public, c'était soit des informations pour dans très longtemps et très globales : "La planète va se réchauffer de trois degrés", soit une réponse à la question "est-ce que le réchauffement climatique est déjà là ?"

Malheureusement, ces deux questions ne traitent qu'une petite partie du sujet. Cela n'incarne pas du tout ce qui risque de se passer près de chez nous et à un horizon de temps plus court. Ces deux questions ne donnent qu'un petit angle du réchauffement climatique. Les choses plus importantes, que sont les conséquences sectorielles et à plus court terme, sont mal traitées : par exemple, le réchauffement dans dix ans dans la forêt française ou le réchauffement dans 20 ans sur le débit des cours d'eau en Europe, etc.



Il ne faut pas juste parler du climat, quand on parle de climat

Malheureusement, même si on parle bien du climat, si on reflète toute la production scientifique, ce n'est pas suffisant parce que vous avez en face de vous une personne unique qui a besoin de tout mettre en cohérence dans ce qu'elle comprend du monde. Il ne faut pas juste parler du climat, quand on parle de climat. Il faut se souvenir qu'il y a un sujet climat quand on va parler de transports, d'économie, de retraites, de tourisme, d'alimentation, etc.

Il faut être capable de faire le lien parce que les auditeurs n'ont pas nécessairement la compétence pour le faire. Et ça, ça demande aussi que tous les autres compartiments d'une rédaction radio, télé ou écrite comprennent un peu de quoi il en retourne et soit capable de faire le lien. Cela passe notamment par de la formation des journalistes qui peut être très utile en pareil cas.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info