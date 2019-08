Chicandier est nostalgique des boums

publié le 13/08/2019 à 07:33

Je suis nostalgique. Quand j'étais gamin, ce que j'aimais le plus au monde, c'était les boums. Moi j'avais déjà un problème relationnel avec mon corps et ma mère me faisait porter que des bermudas. Alors comme j'avais les fesses larges, je camouflais tout avec un pull de ski de mon père qui m'arrivait au genou.

Je dansais comme un dingue pour impressionner les filles. Mais le seul truc qui les impressionnait c'était ma couleur : j'étais déjà rouge écarlate et je suais comme dans un hammam. J'étais amoureux d'une grande brune et d'une grande blonde, mais moi je leur arrivais à la taille...

Le pire, c'était au moment des quarts d'heure américains. Je me retranchais dans ma cuisine en mangeant des gâteaux. Bon du coup pour s'exercer à rouler des pelles, mon ami bricolait un truc. Il avait mis une langue de porc dans un pot de yaourt.

Moi j'aimerais encore faire des boum tous ensembles, au temps de l'insouciance. C'est ça mon analyse.