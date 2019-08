Chicandier raconte son week-end de folie

publié le 12/08/2019 à 07:55

J'ai passé un week-end de folie, du coup j'ai envie de crever. On s'est défoncé la gueule, on s'est mis bleu métal. On a attaqué samedi midi, j'ai préparé ma petite blanquette. À midi, deux quilles de rouge et une bouteille de Get 27 pour digérer, on n'était pas mal.

On arrive à 18h30 sur le parking du Macumba. Là on avait tout prévu : du whisky, des chips, la sono à fond. Je savais qu'on allait passer une soirée de rêve. Là, mes potes sont arrivés dans la Subaru, on a tapé des freins à main en matant les gonzesses. Le regard un peu fier, et là mon pote me dit : "J'ai l'impression d'être Jack Nicholson dans Easy Rider."

Après on est rentré en boîte, je suis allé direct sur la piste avec ma fameuse danse de la loutre sous cortisone. Moonwalk à la Michael Jackson. Et bim ! Je fais péter un magnum de J&B.

Après, soirée classique : concours de cul-sec et pogo, on s'est poilé. On s'est fait virer de la boîte, derrière on s'est pris la tête avec des mecs de Versailles. Et bim ! On a fait la bagarre. On s'est levé vers midi, on attaqué à la bière. On s'est fait deux grosses côtes de bœuf et derrière deux bouteilles de jaune à la pétanque. Quand le lundi matin tu as envie de te défenestrer, c'est que le week-end fut de qualité.