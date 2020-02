Chaque année plus de 1000 personnes sont enterrées sous X

publié le 20/02/2020 à 21:01

A la Une de L’heure du crime, le mystère des enterrés sous X. Chaque année en France plusieurs centaines de personnes se volatilisent sans laisser de traces. Le fichier des personnes recherchées de la police nationale recense d’abord les fugitifs, condamnés par la justice ou les évadés de prison, les profils inquiétants signalés par la police, ou par une plainte, les débiteurs envers le Trésor public… Mais rien dans ce fichier concernant les disparitions « non inquiétantes » de majeurs puisque disparaître n’est pas un délit dans notre pays !

Pourtant des policiers, des gendarmes, des associations, des familles de disparus sont de plus en plus nombreux à réclamer la mise en place d’un fichier national des personnes enterrées sous X, en prélevant leur ADN ou en prenant leurs empreintes dentaires. Ces mesures permettraient de résoudre de nombreuses affaires de disparitions mystérieuses, mais la loi qui le prévoit est loin d’être appliquée de façon systématique. Les invités de l’heure du crime réclament que ce qu’ils considèrent comme un véritable scandale prenne fin.

L'appel à témoin de la famille Thilmann

C'est le 10 décembre 2010 que François Thilman, 28 ans, a été aperçu pour la dernière fois à Ivry-sur-Seine. Ce luxembourgeois de passage à Paris, s'était rendu à une fête.

Depuis ce jour, sa famille se mobilise pour le retrouver :

Nos invités

Thibault Solano, journaliste au magazine l’Express. Il publie aujourd’hui un papier (consultable également sur le site de l’Express) intitulé « L’insoluble mystère des enterrés sous X ».

Maître Corinne Hermann, du barreau de Paris, avocate pénaliste et criminologue, spécialiste des cold case.

Maître Juliette Chapelle, du barreau de Paris, avocate des parents de François Thillman, disparu depuis 2011.

Madame Christine Béchameille, une mère dont le fils a été retrouvé enterré sous X. Après plus d’un an et demi de recherches.

