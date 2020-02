Disparition de Françoise Hohman : la piste de Jean-Marc Reiser relancée

publié le 12/02/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime, la relance des investigations sur l’affaire Françoise Hohmann, la disparition corps et bien, en 1987 d’une jeune femme de 23 ans, qui présente d’étranges similitudes avec celle de Sophie Le Tan.



Jean-Marc Reiser, comme en 2018 a été le dernier à avoir vu vivante cette jeune représentante qui avait sonné chez lui pour lui vendre un aspirateur et dont on n’a jamais retrouvé le corps. Suspect n°1, mis en examen pour enlèvement et séquestration, il avait d’abord bénéficié d’un non-lieu, puis, quelques années plus tard, à la suite de son implication dans une affaire de viol ,pour laquelle il sera condamné à quinze ans de réclusion, il avait été remis en examen, cette fois pour enlèvement suivi de meurtre, dans l’affaire Hohmann et déferré devant une cour d’assises. Il avait finalement été acquitté faute de preuve tangible en 2001. A l’époque, le parquet ne pouvait pas faire appel d’une décision judiciaire.

Pour autant, la famille de Françoise Hohmann, demeure persuadée qu’il est l’auteur du meurtre de cette jeune disparue à jamais. Isabelle Hohmann, la sœur de Françoise, et l’avocat de la famille, M° Thierry Moser révèlent dans L’heure du crime qu’ils demandent à la Justice de revenir en quelque sorte sur l’acquittement de Jean-Marc Reiser en 2001.

Nos invités

Isabelle Hohmann, sœur de Françoise Hohmann.

Yannick Olland, journaliste, correspondant RTL à Strasbourg.

Maître Thierry Moser du barreau de Mulhouse, avocat de la famille de Françoise.

