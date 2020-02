Richard Durn : tuerie à la mairie de Nanterre

publié le 10/02/2020 à 21:01

Retour ce soir sur un drame qui a choqué toute la France au matin du 27 mars 2002. Cette nuit-là, vers 1 heure du matin, le conseil municipal de Nanterre se termine. Soudain un homme, assis dans le public, se lève, et commence à tirer sur les élus et sur l’assistance, avec une arme de gros calibre. Dans la salle c’est la confusion et la panique générale.

Plusieurs élus particulièrement courageux se jettent sur le tueur et réussissent à le maîtriser. Parmi ceux-ci, le premier adjoint au Maire, Gérard Perreau-Beuzouille, gravement blessé. A quelques semaines du 18è anniversaire de ce drame, il nous apporte son témoignage sur une soirée qu’il n’oubliera jamais et sur les questions et les zones d’ombre qui demeurent encore aujourd’hui sur cette affaire.

Chacun se souvient également du suicide spectaculaire de l’auteur de la tuerie, Richard Durn, qui va se jeter par une fenêtre au cours de sa garde-à-vue au 36 quai des Orfèvres le 28 mars, vers 10h du matin… Un événement qui a profondément marqué l’institution policière. On en parlera avec Claude Cancès, ancien patron du 36. Qui était vraiment Richard Durn ? Pourquoi est-il passé à l’acte ? Ce drame aurait-il pu être évité ?

Retrouvez en exclusivité pour le podcast de l'émission, une archive sonore de la rédaction : le témoignage d'un ami de l'auteur de la tuerie, qui a reçu un étrange coup de téléphone avant le drame ...

Nos invités

Gérard Perreau-Bezouille, à l’époque de l’affaire il était adjoint au maire chargé des finances, c’est lui qui a intercepté Richard Durn, il s’est battu avec lui. Aujourd’hui il est coprésident de la Fédération française des clubs omisports (FFCO)

Eric Morain du barreau de Paris, avocat de la mère de Richard Durn, Stéfanina Durn.

Claude Cancès, ancien patron du 36 quai des orfèvres, durant 35 ans.



