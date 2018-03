Le changement d'heure est-il encore utile ?

publié le 23/03/2018 à 08:42

Dimanche 25 mars à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Le changement d'heure a été mis en place en 1976 par Valéry Giscard-d'Estaing. Il avait pour but de faire des économies d'énergie en pleine crise pétrolière, mais 42 ans après, est-ce toujours d'actualité ?



Si on fait toujours des économies d'énergie grâce au changement d'heure, elles sont ridicules par rapport à il y a 42 ans. Dans les années 70, en pleine crise pétrolière, changer d'heure a permis de profiter du jour plus longtemps l'été et donc d'éclairer plus tard le soir ce qui faisait faire des économies d'énergie importantes.

Mais depuis, on a changé d'ampoules. L'éclairage basse consommation ou LED est beaucoup plus performant. On consomme pour la lumière 90% d'électricité en moins. Donc éclairer un peu plus ou un peu moins le soir n'a pas beaucoup d'impact.

83.000 tonnes de gaz à effet de serre économisé par an

Toutefois, l'économie d'énergie existe toujours. La dernière étude de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) date de 2010 mais montrait quand même une économie de 440 gigawatt / heure. C'est l'équivalent de la consommation en éclairage de 800.000 personnes pendant un an. Comme si Marseille, était dans le noir pendant une année. Le changement d'heure permet également d’émettre 83.000 tonnes de gaz à effet de serre en moins, donc de moins réchauffer le climat.



Mais il y a des mesures plus efficaces. Interdire les sacs plastiques dans les supermarchés a par exemple permis d'économiser deux fois plus de CO2. Recycler est également plus utile que changer d'heure. Rien que le recyclage du verre permet d'économiser 80 fois plus de CO2. Et si on prend la totalité de tout ce qu'on recycle, (papier, plastique... ) c'est 250 fois plus utile.

Pour les verts, des inconvénients plus importants

A tel point que même les députés verts au Parlement européen ont récemment voté pour la suppression du changement d'heure. Ils considèrent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantage. Ils évoquent ainsi les impacts sur l'humeur, le sommeil, les résultats scolaires, bien qu'aucune étude scientifique ne l'a jamais prouvé. S'ils ont ainsi demandé à Bruxelles que la commission étudie la fin du changement d'heure en Europe, ce n'est pas pour tout de suite puisqu'il faut convaincre 27 pays...