Changement d’heure : à quelle date allons-nous passer à l’heure d’hiver ?

Depuis 1976, le changement d'heure saisonnier a été mis en place pour économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. Aujourd'hui, tous les États membres de l'Union Européenne et 70 pays à travers le monde appliquent cette mesure.

Cette année, le changement d'heure d'hiver aura lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre. À 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures du matin. Ce changement vous permet de faire gagner une heure de sommeil, mais il fera désormais nuit une heure plus tôt.

Le changement d'heure est de plus en plus décrié. En effet, selon certains, les gains énergétiques seraient limités et auraient des effets négatifs sur la santé et le sommeil notamment. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

En mars 2019, les eurodéputés avaient voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier. Cette réforme devait prendre effet en 2021. Mais la fin du changement d'heure a ensuite été ajournée par la crise sanitaire de la Covid-19 et un avis défavorable du Conseil européen. Le texte n'a pas été réexaminé à ce jour.

