Amis des mots, ne dites jamais à un ami qu’il est chafouin, ou que vous vous sentez chafouin. Pourquoi ? C’est une erreur tellement fréquente que le mot pourrait bien changer de sens d’ici quelques années, mais pour le moment, chafouin ne signifie nullement "de mauvaise humeur", "grognon" ou "chagrin" (auquel il ressemble et dont le sens a sans doute déteint sur lui). Chafouin, qui vient du vieux mot saintongeais chafouine, désignant la fouine, est un synonyme de "fourbe, sournois, rusé". Pas le genre d’adjectif dont on souhaite affubler ses amis... ou soi-même.

Camus, reprenant son ami Brice Parain, a écrit que "mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur du monde". Pour ajouter au bonheur du monde, je vous propose de faire un sort à quelques autres erreurs courantes. Glauque, pour commencer, contrairement à une utilisation de plus en plus courante du mot, ne signifie pas à l’origine "sinistre, moche, déprimant". C’est un adjectif de couleur, qui désigne un vert tirant sur le bleu. On peut parler d’une eau glauque, et il ne s’agit pas d’une eau dégoûtante, mais une eau d’un joli bleu vert lagon.

Certes, personne ou presque ne l’emploie dans ce sens ! D’ailleurs, l’autre sens, celui de "lugubre", est en train de prendre le dessus dans l’usage. Robert le considère déjà comme un sens figuré, tandis que Larousse le juge familier. Il n’en reste pas moins que le sens propre de glauque est bien "bleu vert".

La Hollande n'est pas les Pays-Bas

Parmi les champions des mots mal employés figurent certaines appellations géographiques, comme la Hollande, par exemple. La Hollande n’est pas davantage l’équivalent des Pays-Bas que l’Angleterre n’est synonyme de Royaume-Uni. Le nom officiel du pays des moulins, des vélos et du gouda au cumin (hmm, j’adore) est "Royaume des Pays-Bas".

Il est constitué de douze provinces, dont deux seulement s’appellent "Hollande" : la Hollande-Septentrionale et la Hollande-Méridionale. Cette partie du royaume étant la plus prospère, c’est elle qui avait le plus d’échanges, commerciaux notamment, avec l’étranger, et la France en particulier, où l’on s’est mis à appeler abusivement "Hollande" l’ensemble des Pays-Bas.

Royaume-Uni ou Grande-Bretagne ?

Quant au Royaume-Uni, c’est un peu le même pataquès. D’abord, sa dénomination officielle est "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord" - OK, c’est longuet, pas étonnant que nul ne l’appelle ainsi. Il s’agit en réalité de l’union de quatre nations distinctes : l’Irlande du Nord, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Angleterre, cette dernière représentant le plus étendu de ces territoires, ce qui explique en partie la confusion, d’autant plus que Londres est à la fois la capitale de l’Angleterre et du Royaume-Uni.



Et la Grande-Bretagne, alors ? Eh bien, la Grande-Bretagne, c’est l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse. Donc c’est le Royaume-Uni, sans l’Irlande du Nord. Oui, c’est encore plus compliqué que les Pays-Bas… J’espère au moins que ça ne va pas vous rendre… chagrin !