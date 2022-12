Cet Américain reçoit 27.000 cartes de vœux pour l'aider à passer Noël

Grandpa George a perdu sa femme en 2013. Noël était une période que son épouse Lucille aimait beaucoup, alors pour lui remonter le moral pendant les fêtes, sa fille et sa petite-fille Charlene ont eu une idée : "Parce qu'il lui manquait tellement on a demandé autour de nous de lui envoyer une carte de Noël pour lui remonter le moral."

Au début, l'idée a relativement bien marché, explique Charlene : "Le record de cartes qu’on ait eu, c’était 104. Et l’an dernier, il n’en a eu que 14 bien qu’on ait demandé à pas mal de personnes, donc il n’en a pas eu pour tenir tout le temps des fêtes de fin d’année. Alors cette année, on a lancé l’appel très tôt, vers Thanksgiving”, fin novembre.

Charlene a donc lancé un appel sur Facebook. Son message est devenu viral. Et le post a été partagé plus de 175.000 fois ! Les médias ont permis de donner un énorme coup de projecteur : le London Post, le Washington Post, Vanity Fair par exemple, mais aussi les réseaux sociaux, Facebook, Tik Tok …

Résultat, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale a reçu près de 27.000 cartes de vœux en moins d'un mois ! Des cartes venues de tous horizons : de Suisse, de Suède, d'Australie, d'Alaska, Guam, Singapour, Londres, les Pays-Bas et d'à peu près tous les États des États-Unis.

"On ne s’attendait pas à ce que notre appel touche autant de pays et d’endroits”, s'est émue Charlene. Et certains lui envoient même des colis avec dedans des chocolats, des couvertures, des pyjamas, des T-shirts, un calendrier, même des dollars !

Aux Etats-Unis, Grandpa George a reçu près de 27.000 cartes de vœux en moins d'un mois pour lui souhaiter joyeux Noël. Crédit : Charlene Fletcher pour RTL.

Mais le vieux monsieur de 95 ans est tellement heureux de toutes les recevoir, me raconte Charlène, qu’il en lit plusieurs centaines par jour : "Ça le fatigue mais il est très enthousiaste. Donc quand le facteur vient, il se plonge directement dans la nouvelle boîte de cartes. Il regarde toutes les photos des enfants, ses préférées sont celles avec des dessins et les photos de famille !”.

Son succès a même atteint les plus hautes sphères : “La Navy lui a envoyé des choses, la Maison Blanche lui a envoyé une boule de Noël … Là, c’est la carte de l’association historique de la Maison Blanche … et il a eu des cartes du maire, du gouverneur et d’à peu près tous les hommes politiques de Rhode Island !”

Sa carte préférée ? Celle d’une petite fille de 4 ans qui lui écrit : "Je t’aime, tu es mon meilleur ami, Grandpa George !". Elle est affichée dans sa chambre, près de son lit sur lequel on peut trouver un dessus-de-lit envoyé par la Navy.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info