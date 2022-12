De violentes turbulences font vivre un enfer aux passagers d'un vol en direction de Hawaï

Crédit : JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

C'est une demi-heure avant d'arriver à Honolulu que les violentes turbulences se sont produites, à 11.000 mètres d'altitude. Dans ce vol dimanche 18 décembre dernier, opéré par Hawaiian Airlines, 36 personnes ont été blessées, dont un bébé de 14 mois. Certaines se sont retrouvées projetées de leur siège, selon nos confrères de CNN.

Parmi les passagers, la jeune Kaylee raconte l’horreur : “Il y a eu une secousse dans l’avion et puis une sensation de chute, comme dans une montagne russe. Ma mère n’était pas attachée, donc je me suis tournée vers ma droite et je l’ai vue heurter le plafond, puis le sol”.

Sur les vidéos de l’appareil, on peut voir des objets en tout genre qui ont volé partout, le plafond troué, les passagers en train d’essayer de retenir leurs valises qui tombent des rangements.

Les membres de l’équipage ont demandé de l’assistance aux passagers : “Mesdames et Messieurs, votre attention s’il vous plaît, y a-t-il du personnel médical qualifié à bord ? Est-ce qu’il y a des médecins, des infirmiers, des pompiers ?”

À l’arrivée, des ambulances attendaient les passagers de l’avion. 20 personnes ont été transférées aux urgences, dont onze cas graves. Un fort orage serait à l’origine des turbulences, il aurait surpris les pilotes.

Le directeur des opérations de Hawaiian Airlines, Jon Snook, s’est expliqué lors d'une conférence de presse : “Tout le monde a été pris de surprise, ce qui est souvent le cas. On a l’habitude de masses d’air instable dans cette zone. Mais le signal ceintures attachées était bien allumé quand c’est arrivé”.

Ces phénomènes ne sont pas toujours détectables, malgré la précision des appareils modernes de mesure. La Federal Aviation Administration a ouvert une enquête.

