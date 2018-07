Centrales nucléaires : des députés proposent 33 mesures pour plus de sécurité

publié le 05/07/2018 à 11:13

Une commission d'enquête parlementaire préconise 33 mesures pour rendre les centrales nucléaires plus sûres face aux risques d'accident et de terrorisme, une publication qui tombe alors que la France s'interroge sur son avenir énergétique.



Renforcer le rôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), contrôler la sous-traitance dans le secteur, envisager d'autres modes de stockage des déchets, mettre plus de gendarmes dans les centrales ou encore publier un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler... Les députés se sont attaqués à de nombreux sujets, parfois techniques.



La commission avait été lancée début février pour faire le point sur les enjeux de sûreté (éviter les accidents) et de sécurité (contre les actes de malveillance) dans un pays qui compte de 19 installations nucléaires, et l'usine de retraitement de La Hague.



Présidée par Paul Christophe (UDI-Agir) et ayant pour rapporteur Barbara Pompili (LREM), ancienne secrétaire d'Etat à la biodiversité, elle avait enchaîné les auditions et les visites de sites pendant cinq mois, jusqu'au Japon.



Ces travaux font suite à la catastrophe de Fukushima mais aussi à plusieurs intrusions sur des sites d'EDF de militants Greenpeace pour dénoncer le "risque nucléaire". Encore mardi, un drone de l'organisation a survolé une centrale proche de Lyon.



"La commission d'enquête n'est pas tombée dans le piège d'un débat pour ou contre le nucléaire", assure Paul Christophe dans son avant-propos au rapport publié jeudi.



La question du nucléaire et des fermetures de réacteurs est sans aucun doute la plus épineuse. Seule la fermeture de la centrale de Fessenheim a été pour l'instant décidée.



Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot avait promis vendredi un "échéancier" précis d'ici à la fin de l'année sur la fermeture de réacteurs nucléaires afin "qu'on sache quels réacteurs et le nombre de réacteurs" qui seront concernés.



Les députés recommandent pour leur part "la connaissance même approximative d'un échéancier de démantèlement", dont le coût et le financement restent problématiques. "On peut imaginer que la première échéance pourrait concerner les réacteurs du Bugey, mis en service en 1979", avancent-ils.



Ils soulignent aussi que "la prolongation de l'exploitation du parc actuel n'est pas certaine, malgré la volonté affichée d'EDF" de prolonger la vie de ses réacteurs au-delà de 40 ans.



Le rapport se penche aussi sur la question de la sous-traitance, devenue monnaie courante dans l'industrie nucléaire.



Il recommande de "favoriser la réintégration des compétences au sein des entreprises exploitantes afin de contenir le niveau de sous-traitance et de ce fait de mieux maîtriser la conduite des sites".



Enfin les députés préconisent la création d'une Délégation parlementaire au nucléaire civil dont les membres pourraient avoir accès aux informations classifiées nécessaires, à l'image de ce qui se fait déjà dans le domaine du renseignement.

