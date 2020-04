publié le 13/04/2020 à 07:48

Entre ceux qui sont confinés loin de leurs proches, parfois même totalement seul depuis le tout début, et les mesures de précaution recommandées à ceux qui restent en famille ou entre amis, la période est difficile pour le contact physique... On le réduit au maximum, on l'évite et il devient même de plus en plus dans nos esprits une source majeure de danger. Malgré tout ciment de certaines relations et sentiments, le contact physique vous manque-t-il ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Cécilia Commo, sexologue et thérapeute de couple

- Sébastien Bohler, docteur en neurosciences et rédacteur en chef de la revue Cerveau & Psycho. Auteur de Bug Humain (éditions Robert Laffont)

- Michel Odoul, fondateur de l’Institut Français de Shiatsu et auteur de Dis moi où tu as mal, je te dirai pourquoi (Albin Michel). Il vient de publier Dis moi comment aller chaque jour de mieux en mieux (Albin Michel)