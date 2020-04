Comment ne pas se laisser impacter par les émotions négatives ?

publié le 14/04/2020 à 05:55

En cette période si spéciale, nos émotions ont tendance à être exacerbée. Il est donc d'autant plus important de parvenir à ne pas se focaliser sur celles qui ne nous apportent que de la négativité. Cultiver sa positivité, même pendant le confinement, c'est possible ! Et c'est bien ce que "On est fait pour s'entendre" vous propose d'entreprendre dans une nouvelle émission pleine d'échanges, de conseils et de piste de réflexion dans votre quête de solutions.



Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h00 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Jonathan Lehmann, auteur de la méthode Les Antisèches du Bonheur (éditions HarperCollins)

- Christophe Haag, professeur à EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale. Auteur de La contagion émotionnelle (Editions Albin Michel)

- Catherine Aimelet-Périssol, docteur en médecine et thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'institut de Logique Émotionnelle. Auteure de Ma bible des émotions (Editions Leduc.s)