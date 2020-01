Catastrophes naturelles : la France très exposée au changement climatique

publié le 21/01/2020 à 09:35

Sur les 34.968 communes françaises, seules 8.000 seraient à l’abri des conséquences du réchauffement climatique. Voilà l'un des chiffres spectaculaires que l’on trouve dans une étude publiée par le ministère de la transition écologique en janvier 2020.

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont recensé toutes les catastrophes naturelles en France entre 1900 et 2017 : glissements de terrain, avalanches, vagues de chaleur, feux de forêt, tempêtes, cyclones… Sur 117 ans, ils en ont comptabilisé 180, avec une nette accélération entre 1997 et 2017. Les inondations restent le risque majeur, aggravé par l'étalement urbain qui augmente la probabilité de fortes crues.

Face à ce genre de nouvelles, deux attitudes possibles : regarder le télé achat sur M6 pour se trouver un petit bunker d’occasion ou agir. L'accentuation des problèmes écologiques n'empêche pas l'action. De plus en plus de communes effectuent des travaux pour faire face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes.

Depuis décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs prend en charge 80% des travaux pour se prémunir des crues, contre 40% auparavant. Même chose concernant les glissements de terrain. En Loire-Atlantique ou dans les Landes, les pouvoirs publics évacuent de plus en plus de maisons en bord de mer.

La France 15ème pays le plus exposé au monde

Sur 20 ans, la France apparaît comme le 15ème pays le plus exposé au changement climatique au monde, et le 4ème quant au nombre de décès possibles en raison de catastrophes naturelles.

Le plus

La Chine part en guerre contre le plastique à usage unique. Si beaucoup de pays s'y sont déjà mis, la mesure prend une toute autre dimension dans l'empire du milieu. En France, on produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastique par an. En Chine, c’est 215 millions. La plus grande décharge du pays représente l’équivalent de 100 terrains de foot.

La note

16/20 à 60 maires d’Île-de-France qui s’opposent à l'extension de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Le projet de 4ème terminal, prévu à l'horizon 2037, devrait permettre de faire transiter entre 107 et 126 millions de passagers annuels. Les emplois ne suffisent plus à attirer les sympathies des élus, inquiets de l’impact du projet sur la santé et l’environnement.