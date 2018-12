publié le 13/12/2018 à 05:16

Il n'y a plus de saison, vous trouvez la météo bizarre depuis quelques années... C'est a cause du changement du climat. En pleine COP24 qui se déroule en Pologne, des experts américains ont publié une étude qui fait clairement le lien, n'en déplaise à Donald Trump, entre le réchauffement climatique et toutes les catastrophes de la météo de en plus fréquentes.



Il n'y a plus de doute possible, les vagues de chaleur en Chine et en Europe, la canicule cet été en France, les sécheresses aux États-Unis, les incendies en Californie... Tout cela est lié au dérèglement du climat et ça va empirer. Ce sont les scientifiques de la société américaine de climatologie qui l'affirment.

Selon eux, il y a eu en 2017 trois fois plus de vagues de chaleur dans le sud de l'Europe qu'en 1950. Des records de température ont été atteints dans le sud de la France, en Corse et en Croatie. Les scientifiques surnomment dormais l'été en Europe Lucifer.

La planète compte déjà 22 millions de réfugiés

L'Asie a de son côté deux fois plus de risques d'être touchée par des fortes pluies. En juin 2017, en Chine, les inondations ont fait 34 morts et déplacé 800. 000 personnes. Autrefois ces événements était rares, aujourd'hui ils se produisent tous les cinq ans. Avec des conséquences terribles d'abord pour les agriculteurs.



En France, les récoltes cette année ont été perturbées, les vendanges sont régulièrement avancées. En Afrique, la sécheresse revenait autrefois tous les dix ans, aujourd'hui c'est presque chaque année. Là-bas elle entraîne la famine et la faillite de petits pays avec des millions de personnes qui finissent par quitter leur terres. La planète compte déjà 22 millions de réfugiés climatique et ils seront 7 fois plus nombreux en 2050 selon les Nations unies.