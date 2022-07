Carburant : Leclerc lance une opération de vente au prix coûtant du 28 au 30 juillet

Depuis plusieurs mois, le prix du carburant s'est envolé en France. Dans l'optique d'aider les ménages, dans une période où l'inflation est toujours un peu plus forte, l'enseigne E.Leclerc a annoncé que le carburant sera à prix coûtant dans l'ensemble des 696 stations-service du groupe entre du 28 au 30 juillet 2022. Concrètement, le carburant sera proposé aux consommateurs sans que l'enseigne ait pris une marge sur le produit.

Ce n'est pas la première opération de ce type menée par l'enseigne, qui a déjà fait de même au mois de février dernier ainsi qu'en novembre 2021. En visant un moment considéré comme "un grand chassé-croisé des vacances entre juillettistes et aoûtiens", E.Leclerc veut "apporter une réponse concrète aux usagers face à la hausse des prix".

Dans un communiqué, l'entreprise s'est néanmoins insurgée contre une mesure de la loi climat qui prévoit l'interdiction de la publicité relative aux énergies fossiles : "Notre enseigne demande la suspension provisoire de l'interdiction de la publicité sur les carburants jusqu’à ce que les prix à la pompe redescendent durablement. Si nous n'avons plus le droit d'informer les consommateurs de la mise en place d'opération sur les carburants, ils ne sauront pas qu'elles existent et n'en profiteront pas… elles n'existeront plus !", a notamment affirmé Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info