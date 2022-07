Carburant : Total promet une revalorisation de ses remises de 20 centimes par litre

La hausse exceptionnelle des prix du carburant a entrainé des aides tout aussi exceptionnelles de la part de l'État, mais aussi des distributeurs. C'est le cas de Total, qui, après avoir annoncé une aide de 12 centimes par litre sur ses stations autoroutières à partir du 1er juillet, a revalorisé cette aide à hauteur de 20 centimes dès le 1er septembre.

Cette aide viendra s'ajouter à la ristourne de 18 centimes fournie par l'État et durera jusqu'au 1er novembre, avant de redescendre à 10 centimes pour le reste de l'année.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a réagi rapidement en saluant la décision de Total : c'est "une décision juste, une décision forte et une décision bonne pour les consommateurs", a-t-il déclaré sur BFMTV. "Ce que rend Total est très significatif par rapport aux bénéfices" réalisés dans le raffinage en France cette année par le groupe, a-t-il ajouté, alors que Total est accusé par plusieurs élus de l'opposition et de la majorité d'avoir réalisé des "superprofits" avec la flambée des prix du gaz et du pétrole.

Calcul des remises au cours de l'année

La remise de Total s'ajoute à celle de l'État, qui est de 18 centimes actuellement et qui devrait passer à 12 centimes en octobre, puis à 6 centimes en novembre, avant de disparaitre le mois suivant.

Les personnes qui se fourniront en carburant auprès de Total auront donc une remise de :

- 30 centimes par litre jusqu'au 1er septembre 2022 (18c de l'État et 12c de Total) ;

- 38 centimes par litre jusqu'au 1er octobre 2022 (18c de l'État et 20c de Total) ;

- 24 centimes par litre jusqu'au 1er novembre 2022 (12c de l'État et 12c de Total) ;

- 16 centimes par litre jusqu'au 1er décembre 2022 (6 de l'État et 10c de Total) ;

- 10 centimes par litre jusqu'au 31 décembre 2022 (10c de Total).

