"Capital" : résidence secondaire... Peut-on encore trouver une maison à 50.000 euros ?

10. "Capital" : pourquoi les "Tiny houses" séduisent de plus en plus

10. "Capital" : pourquoi les "Tiny houses" séduisent de plus en plus

S'offrir une petite maison de campagne pour 50.000 euros, dans certains départements, c'est encore possible. Elle nécessitera peut-être quelques travaux, mais avec les confinements successifs, ces petites maisons pas chères, perdues dans des campagnes auparavant délaissées, regagnent de la cote.

Des agents immobiliers s'en sont même fait une spécialité et les traquent pour les revendre à des citadins désireux de s'offrir une résidence secondaire à la campagne. Où se trouvent ces perles rares et comment les trouver ?

L'autre solution pour devenir propriétaire d'un logement secondaire, c'est d'investir dans un mobil home ou de s'acheter une "Tiny house". Elles sont petites mais leur espace intérieur est toujours optimisé pour le gain de place.

Pour 30.000 euros, on peut s'offrir l'une de ces charmantes résidences secondaires en bois. Comment s'offrir ces maisonnettes en bois et à quel prix ? Une fois achetées, est-il possible de les installer sur n'importe quel terrain ? Quel est le coût global d'une telle acquisition à la campagne ?

Écoutez en version audio le reportage "Capital" : acheter dans le neuf : quels sont les bons plans ?

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Dans Capital, le podcast, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine de M6 en version audio. Révélations, éclairages, conseils…