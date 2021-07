"Capital" : rénovation énergétique... de nouvelles primes ?

C'est l'une des grandes mesures du plan de relance 2021 : "MaPrimeRénov'" ouverte à tous désormais ! Une prime forfaitaire offerte par l'État en échange de travaux d'amélioration des performances énergétiques du logement, que ce soit une maison ou une copropriété.

Et cela concerne aussi bien le mode de chauffage, l'isolation des combles ou le vitrage. Une prime qui peut monter à plus de 20.000 euros selon les revenus du ménage et le gain écologique final. Ces milliards d'euros injectés dans ce programme de rénovation par l'État aiguisent bien des appétits…

Pour les cinq millions de foyers logés dans des habitations considérées comme des passoires énergétiques, se lancer dans de tels travaux est un lourd investissement : entre 17.000 et 30.000 euros minimum pour transformer un logement en basse consommation.

