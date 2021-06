"Capital" : médicaments, cosmétiques... Le grand gaspillage des invendus

Des shampoings, des boîtes de lait infantiles, des gels douches mais aussi des médicaments comme des antibiotiques, du paracétamol ou des traitements contre le cancer à 6.000 euros la boite : ce sont plusieurs centaines de millions d'euros de produits de pharmacie et de médicaments, pourtant toujours consommables, qui partent chaque année à la poubelle.

Et cela dans tout le secteur de la pharmacie. Les officines, tout d'abord. Selon notre enquête, chaque pharmacie jetterait en moyenne 15.000 euros de médicaments et de produits de parapharmacie par an ! Mais aussi les grossistes et les industriels... Pourtant, tous ces produits jetés ne sont pas encore périmés. Ils ont souvent encore trois à six mois de durée de vie.



Alors comment expliquer un tel gaspillage ? Les professionnels considèrent que les utilisateurs ne veulent pas les acheter s'ils sont trop proches de leur date de péremption. Résultat : poubelle ! Un gaspillage colossal !

Un gaspillage massif

Certaines grandes marques iraient même jusqu'à détruire des produits pour un simple changement de gamme. Alors quelle est l´ampleur de ce gaspillage ?

Lors de notre enquête, nous nous sommes infiltrés dans des pharmacies qui jettent à tour de bras. Nous avons rencontré des patrons de laboratoires qui assument détruire des médicaments en pagaille, en raison de règlementations absurdes. Nous avons pu consulter des listes entières de médicaments qui partent à la poubelle mais aussi des certificats de destruction.

Pourquoi les professionnels du secteur se retrouvent-il avec autant d´invendus qui partent en destruction ? Qui paye la facture ? Pourquoi ces produits ne sont-ils pas donnés plutôt que d'être jetés ? Capital a remonté la filière de ce gaspillage massif et révoltant.

